Após fechar gol no Corinthians, Carlos Miguel saúda Cássio: 'Aprendi muito'

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Carlos Miguel agradeceu a Cássio pelo apoio e comemorou a sequência como titular no Corinthians.

O que aconteceu

O camisa 22 foi escalado novamente no onze inicial e atuou durante os 90 minutos na virada sobre o América-RN, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O goleiro de 25 anos já havia começado jogando na vitória sobre o Fluminense, no último final de semana.

Após protagonizar milagres, Carlos Miguel destacou a ajuda de Cássio. Ele, que foi decisivo na partida, exaltou o ídolo corintiano e celebrou o bom momento que vive.

Agradeço muito a ele [Cássio]. Se estou aqui, é porque ele me ajudou bastante, aprendi muito e vou aprender muito ainda. Só agradeço pelo apoio, como sempre apoiei também. Quem trabalha sempre alcança. Ele trabalhou muito, não à toa está há 12 anos no clube, é o maior ídolo. Eu poder estar jogando hoje é felicidade, mérito do trabalho nossos goleiros e dos preparadores. Carlos Miguel, ao Prime Video