Maicon defende Rafael Paiva e valoriza empate do Vasco: "Conquistamos um grande resultado"

O Vasco foi até o Castelão e empatou sem gols com o Fortaleza nesta quarta-feira, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Maicon valorizou o resultado e saiu em defesa do técnico interino Rafael Paiva.

"Gostaria de ressaltar uma coisa importante. Ouvi muitas pessoas dizerem que o Vasco não tem treinador. O (Rafael) Paiva é o treinador. Encontramos um adversário muito difícil, que é o Fortaleza. É muito forte aqui. Mas sabemos que a classificação não é decidida aqui. É um jogo de 180 minutos. A gente sempre pensa em vencer, mas conquistamos um grande resultado", disse.

Rafael Paiva assumiu o comando técnico do Vasco após a saída de Ramón Díaz, demitido depois da goleada sofrida para o Criciúma.

Com o resultado, quem vencer em São Januário avança na Copa do Brasil. A partida vai acontecer no dia 21 de maio.

Agora, o Vasco volta a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe terá pela frente o Athletico-PR, neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).