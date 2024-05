Hernan: Se Gabigol não renovar com o Flamengo, o mercado inteiro vai atrás

O colunista André Hernan comentou no Fim de Papo o retorno de Gabigol ao Flamengo em meio às dúvidas sobre a renovação de seu contrato com o clube.

Segundo Hernan, se Gabigol não renovar com o Rubro-Negro, interessa a muitos clubes no mercado. Um deles é o Cruzeiro, que tem um novo dono (o empresário do ramo de supermercados Pedro Lorenço) e deve ir às compras com apetite, segundo o colunista do UOL.

Um assunto importante lá no no meu programa, no Zona Mista, que eu recebi o Marcelo Moreno, que é ídolo do Cruzeiro, e o Marcelo Moreno falou sobre essa expectativa que o Cruzeiro tem do Gabigol. Se o Gabigol de repente não renovar com o Flamengo, está todo mundo no mercado de olho. Eu converso muito com pessoas do mercado, empresários, o pessoal que faz intermediação de negócio, o grande cara dessa janela vai ser o Gabi. Se o Gabigol de repente não entrar num acordo com o Flamengo, o mercado inteiro vai atrás e o Cruzeiro também, que já se prepara para trazer grandes jogadores, já que agora tem um novo dono, que é o Pedro Lourenço.

O Gabigol, sim, faz parte, o Marcelo Moreno falou isso na entrevista no Zona Mista que eu gravei ontem. Então, o mercado olha para o Gabigol e é importante ver esse retorno do Gabigol hoje, porque de fato ele vai mexer muito com o mercado. André Hernan

