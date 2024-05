Por chuvas no Rio Grande do Sul, CBF adia jogos de times gaúchos até segunda-feira

A CBF divulgou nesta quarta-feira o adiamento, por tempo indeterminado, de todas as partidas dos times gaúchos, masculinos e femininos, previstas para acontecerem até segunda-feira, no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado brasileiro. A medida foi tomada em virtude das fortes chuvas que têm assolado a região sulista.

A entidade tomou a decisão com base no evidente cenário de emergência no estado, notificado pelo governo e pelo chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que o momento é de "atendimento à população e de solidariedade".

Com isso, Grêmio, Internacional e Juventude, que entrariam em campo pelo Brasileirão, tiveram suas partidas adiadas por tempo indeterminado.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apresentou nesta terça-feira (30) o Relatório de Gestão de 2023 da entidade com destaque para o melhor resultado financeiro da história. O balanço foi aprovado por unanimidade pelos 27 presidentes de federações, que integram a... pic.twitter.com/7Ah1eUcqGP ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 30, 2024

Grêmio e Juventude jogariam no Rio Grande do Sul, contra Criciúma e Atlético-GO, no domingo e na segunda-feira, respectivamente. O Internacional encararia o Cruzeiro, no sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Além das partidas dos clubes da elite do futebol, os times gaúchos das Séries C e D também tiveram seus jogos adiados, assim como as equipes das séries A1, A2 e A3 do futebol feminino.

Veja a nota da CBF na íntegra: "Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro.

A decisão da CBF é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e de solidariedade.

A CBF, em sua condição de entidade nacional de administração do futebol no Brasil, reitera seu compromisso com o apoio às autoridades e à população Gaúcha, e manifesta toda a sua solidariedade."

Confira todos os jogos adiados pela CBF

Série A

Cruzeiro x Internacional

Grêmio x Criciúma

Juventude x Atlético-GO

Série C

São Jose x Volta Redonda

Náutico x Ypiranga

Série D

Novo Hamburgo x Concórdia

Hercílio Luz x Avenida

Brasil de Pelotas x Barra

Feminino A1

Internacional x Ferroviária

Feminino A2

Juventude x Doce Mel EC

Feminino A3