Fortaleza e Vasco empatam sem gols no Castelão pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

No confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Fortaleza e Vasco empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira, no Castelão. Com isso, o duelo segue em aberto e será decidido no Rio de Janeiro.

Em um gramado muito ruim no Castelão, o Fortaleza dominou as ações, mas pouco criou. Na melhor chance, no primeiro tempo, Pochettino acertou a trave. Já o Vasco teve boa atuação defensiva, mas pouco incomodou no ataque durante os 90 minutos.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, em São Januário. Quem vencer a partida se classifica às oitavas de final da competição.

O jogo

O Fortaleza começou a partida tendo a posse de bola, mas o Vasco tentava os avanços nos contra-ataques. No início, as duas equipes pecaram nas finalizações. Em todas houve algum desvio que tirou o perigo do lance.

Somente aos 18 minutos, Pochettino arriscou de longe e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. A resposta do Vasco veio em chute de Paulo Henrique que parou em João Ricardo.

O Fortaleza seguia sendo mais ofensivo e quase marcou aos 28 minutos. Em bate e rebate na área, Pochettino finalizou perto do gol. Depois, Yago Pikachu foi lançado na área e chutou duas vezes para defesas de Léo Jardim. Os donos ada casa inda assustaram mais uma vez, com Lucero, que finalizou com perigo.

Nos minutos finais, o Fortaleza pressionou o Vasco. Pochettino, nos acréscimos, quase abriu o placar para os mandantes. O meia acertou belo chute de primeira na trave. Assim, os cariocas conseguiram segurar a igualdade até o intervalo.

?? 52' | 2T Fim de jogo na Arena Castelão. O Vasco empata em 0 a 0 com o Fortaleza na partida de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. #FORxVAS 0??-0??#CopaDoBrasil2024 #VascoDaGama pic.twitter.com/rhWcdpk3B3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 2, 2024

No segundo tempo, o Vasco conseguiu ter a posse de bola nos primeiros minutos e impediu uma pressão do Fortaleza. O Cruzmaltino ainda ameaçou o time cearense em chute de Galdames. Os donos da casa tiveram dificuldade em passar pela marcação carioca.

O Fortaleza só assustou aos 15 minutos. José Welison arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer mais uma boa defesa.

Após isso, o jogo voltou a ficar sem lances de perigo. O Fortaleza seguia tendo mais a bola, mas sem objetividade, enquanto o Vasco pouco ameaçava no setor ofensivo.

Nos minutos finais, o Fortaleza tentou uma nova pressão e quase marcou nos acréscimos, com Kervin. Só que Léo Jardim apareceu para salvar o Vasco. Depois, Lucero por pouco não acertou o gol. Com isso, os cruzmaltinos conseguiram segurar o empate no Castelão.

Fim de jogo na Arena Castelão! Fortaleza e Vasco empatam em 0x0 no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil.#FortalezaEC #CopadoBrasil pic.twitter.com/6UgjhGzeZY ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 2, 2024

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 VASCO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: Quarta-feira, 1 de maio de 2024

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Matheus Carvalho, Vegetti e Sforza (Vasco)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Felipe Jonathan (Bruno Pacheco); José Welison (Hércules), Matheus Rossetto (Kervin) e Pochettino; Yago Pikachu (Marinho), Lucero e Machuca (Moisés)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim, Rojas (Zé Gabriel), Maicon e Léo; Paulo Henrique, Hugo Moura (Galdames), Mateus Carvalho (Sforza) e Lucas Pitón; Rayan (Rossi), David (Adson) e Vegetti

Técnico: Rafael Paiva (Interino)