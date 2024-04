Casemiro revela choro de Ancelotti ao saber que brasileiro sairia do Real

Casemiro revelou bastidores de sua saída do Real Madrid e contou uma história inusitada com o técnico Carlo Ancelotti.

O que aconteceu

O brasileiro disse que o treinador chegou a chorar ao tentar convencê-lo de ficar na Espanha. Casemiro assinou com o Manchester United em agosto de 2022.

O jogador destacou que foi a única vez em que ficou com dúvida se iria ou não ao United. Ele deixou o Real Madrid após quase uma década.

Vou contar algo que nunca contei. Era uma sexta-feira e já estava quase tudo certo, só faltava fazer os exames e assinar. Fui falar com o Ancelotti, ele já sabia que eu estava saindo. Entrei no escritório dele, ele se virou e estava chorando. Eu perguntei: "Por que você está chorando? Não, você não pode estar chorando". E Carlo me disse que não queria que eu fosse embora e que me amava muito. Naquele momento eu duvidei, mas já tinha dado a minha palavra ao United. Casemiro, em entrevista ao El Chiringuito de Jugones

Premier League, Mbappé e CR7

Casemiro disse que jogar na Premier League é "muito bom" e está tudo "perfeito" no Manchester United.

"Eu já tinha vencido tudo (no Real Madrid). Precisava de uma nova experiência", afirmou o brasileiro.

Casemiro também comentou sobre Kylian Mbappé e comparou o jogador a Cristiano Ronaldo. O francês, segundo a imprensa espanhola, está perto de trocar o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid.