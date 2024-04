Gundogan faz crítica a Araújo pela expulsão contra o PSG e analisa postura do Barça após eliminação

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões após uma dura derrota para o PSG dentro de casa. O confronto desta terça-feira ficou marcado pelo cartão vermelho ao zagueiro Ronald Araújo, que deixou a equipe espanhola com um atleta a menos em relação aos franceses. O meio-campista ?lkay Gundogan criticou a tomada de decisão do defensor uruguaio e falou sobre o impacto da expulsão no restante da partida.

"Esta é a Liga dos Campeões. Não importa o adversário, é impossível recuperar se um dos seus jogadores for expulso. É difícil dizer, mas nestes momentos tão importantes você precisa estar seguro se vai disputar a bola. Não sei se ele toca na bola ou não... Eu prefiro conceder um gol ou permitir uma situação de um contra um. Não sei se ele chegaria à bola ou não, mas dê ao goleiro a oportunidade de defender, ou então dê o gol. Ficar com um jogador a menos tão cedo mata a partida", analisou Gundogan.

FRANCK FIFE / AFP

O jogador da seleção alemã também fez reclamações à postura dos companheiros no lance do gol de Vitinha que virou a partida para o PSG. Segundo Gundogan, o posicionamento da equipe no escanteio que posteriormente gerou o gol estava errado.

"Um erro de novo. Tem que sair e não o deixar chutar. Ele estava sozinho. Não é algo que não tenhamos treinado. O jogador mais próximo da bola tem que sair. Estávamos três contra três no escanteio. e Vitinha foi o quarto jogador e alguém tinha que sair. Ninguém fez isso, ou foi tarde demais, foi um gol desnecessário, mas agora é tarde demais", completou o jogador.

Josep LAGO / AFP

Por fim, Gundogan desabafou após a eliminação. O alemão não escondeu sua decepção com a saída do Barcelona da Liga dos Campeões.

"Estávamos em uma boa posição. Não só por causa do primeiro jogo, mas também porque marcamos o primeiro gol (na partida de volta). Tudo estava em nossas mãos, mas deixamos escapar da maneira mais fácil. Demos isso ao PSG. Isso é a coisa mais decepcionante", terminou Gundogan.

O próximo jogo do Barcelona é o El Classico contra o Real Madrid neste domingo (21), no Santiago Bernabéu, às 16h, pelo Campeonato Espanhol.