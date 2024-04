Palmeiras x Avaí Kindermann: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão feminino

Nesta sexta-feira, a equipe feminina do Palmeiras volta a disputar o Campeonato Brasileiro feminino depois da pausa da data Fifa para a SheBelieves Cup. As palestrinas enfrentam o Avaí Kindermann às 20 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra.

Onde assistir

A partida entra Palmeiras e Avaí Kindermann terá transmissão no Youtube.

Situação na tabela e últimos jogos

Com sete pontos, o Palmeiras é o sétimo colocado na tabela. A equipe tem até o momento duas vitórias, um empate e outra derrota. No último compromisso, as palestrinas venceram o Grêmio por 2 a 1, fora de casa.

Já o Avaí Kindermann é o 15° colocado, com apenas um ponto conquistado. A equipe ainda não venceu no Brasileirão e tem um empate e três derrotas. Antes da pausa para data Fifa, o clube perdeu por 3 a 1 do América-MG, em casa.

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Giovanna Campiolo e Fe Palermo; Brena Carolina, Amanda Gutierres e Isadora Amaral; Lais Estevam, Taina Maranhão e Leticia Ferreira



Técnica: Camilla Orlando

AVAÍ KINDERMANN: Maike; Raquelzinha, Siméia, Julia Barros e Julia Cipriani; Kamila, Bárbara Timbó e Raquel Beatriz; Brandha, Ramona e Dani Venturini.



Técnico: Carine Bosetti

Arbitragem

A árbitra do jogo será Cassia Franca de Souza, auxiliada pelas assistentes Patricia Carla de Oliveira e Marcela de Almeida Silva.