Marquinhos comemora bom momento no Fluminense após vitória contra o Colo-Colo

O Fluminense vem tendo muitos problemas de lesão nesta temporada. Com isso, alguns jogadores vêm tendo oportunidade de mostrar serviço. O atacante Marquinhos aproveitou a oportunidade na equipe. Tanto que o jogador foi um dos destaques do Fluminense nos dois jogos da Libertadores.

"Estou vivendo um momento mágico, semana especial. Foi a semana do meu aniversário, encaixou com a estreia contra o Alianza-PER. Domingo meu aniversário. Na terça, realizar o sonho de marcar no Maracanã. Do lado do torcedor tricolor. Foi maravilhoso", disse o atacante.

Vai começar a entrevista coletiva com o Marquinhos AO VIVO na #FluTV! ? Assista agora >> https://t.co/QTw9m4Fcap pic.twitter.com/ZZAxTVZow3 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2024

Marquinhos falou do seu contato com o técnico Fernando Diniz. O jogador revelou que o treinador tricolor destacou que ele não iria atuar somente em sua posição. Em algumas ocasiões, o camisa 77 tem jogado na lateral-direita.

"Desde o primeiro contato que tive com o professor Diniz, ele deixou bem claro que eu ia vir para cá para jogar não só na minha posição, mas também aprender a jogar em outras posições dentro do campo. Para mim foi tranquilo quando ele chegou em mim na semana antes do jogo, conversou comigo e se eu poderia ajudá-lo. Para mim não é novidade. Fui lá e acho que fiz um grande jogo atuando na lateral. Estou aqui para aprender com ele e todo o grupo", declarou Marquinhos.

O Fluminense volta a campo na estreia do Brasileirão neste sábado (13), contra o Bragantino, no Maracanã, às 21h pelo horário de Brasília.