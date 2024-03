Sub-19 do São Paulo enfrentará o Fulham na semifinal da Dallas Cup

Nesta quinta-feira, o elenco sub-19 do São Paulo conheceu seu adversário na semifinal da Dallas Cup. O Tricolor enfrentará o Fulham, da Inglaterra, por uma vaga na decisão do torneio. A bola rola nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Toyota Stadium, em Frisco (EUA).

O São Paulo avançou ao mata-mata da Dallas Cup no topo de seu grupo, com 100% de aproveitamento. Foram três vitórias em três jogos para chegar com confiança à semifinal da competição.

Na primeira rodada do torneio, o Tricolor venceu o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 3 a 2. Alves, Paulinho e Ryan Francisco balançaram as redes para a equipe. Já no segundo duelo, os jogadores bateram o CF Monterrey, do México, por 2 a 1, graças a gols de Paulinho e Alves.

Pela terceira e última rodada da fase de grupos da Dallas Cup, o sub-19 do São Paulo ganhou do Toronto FC, do Canadá, por 2 a 1. Ryan Francisco e Boer anotaram os gols do Tricolor no duelo.

Na outra semifinal desta edição da competição, Botafogo e FC Dallas, dos Estados Unidos, medem forças em busca da classificação à final.

O São Paulo está na disputa de sua sétima Dallas Cup. Antes disso, participou das edições de 1995, 1996, 2001, 2007, 2008 e 2009. Foi campeão três vezes: em 1995 sobre o Milan, em 2007 sobre o Chelsea e em 2009 sobre o Vancouver Whitecaps. Em 1996, ficou com o vice-campeonato.