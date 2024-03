Palmeiras x Novorizontino: horário e onde assistir à semi do Paulistão

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam hoje (28), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão no Paulistão Play (streaming), Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada), Max (streaming) e CazeTV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras atropelou a Ponte Preta para chegar à semifinal. O Alviverde goleou o time de Campinas por 5 a 1 na Arena Barueri, em uma das melhores atuações da equipe no ano.

Já o Novorizontino deixou o São Paulo pelo caminho. O time de Novo Horizonte segurou o empate por 1 a 1 no tempo normal e venceu nas penalidades em pleno Morumbis.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentaram na 1ª rodada, em Novo Horizonte, e a partida terminou 1 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino: Jordi; César Martins, Luisão e Chico; Willeam Lepo, Geovane, Marlon, Reverson e Rômulo; Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Palmeiras x Novorizontino -- semifinal do Paulistão

Data: 28 de março de 2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Paulistão Play (streaming), Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada), Max (streaming) e CazeTV (Youtube)

