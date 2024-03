Dirigente questiona expulsão de Hayner em vitória do Santos, e árbitro relata na súmula

Apesar da classificação para a final do Campeonato Paulista, a diretoria do Santos não aprovou a arbitragem da vitória de 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira. Após a partida, o coordenador esportivo Alexandre Gallo contestou o árbitro Matheus Delgado Candançan.

Segundo relatou o juiz na súmula, o dirigente, acompanhado do ex-jogador Leo, abordou a equipe de arbitragem nos corredores da Neo Química Arena e questionou a expulsão de Hayner. O lateral direito recebeu o vermelho direto já na reta final da semifinal após cometer falta em Talisson.

"Após o término da partida, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia para os vestiários, fomos abordados na zona mista pelos senhores Alexandre Tadeu Gallo, Gerente de Futebol, e Leonardo Lourenço Bastos, credenciado como Comissão Técnica, ambos da equipe Santos. Os mesmos contestavam veementemente contra a arbitragem, sendo proferidas as seguintes palavras por Gallo: 'Que expulsão foi aquela, isso é um absurdo. Eu vou lá falar, isso não existe'", escreveu.

Matheus Delgado Candançan também justificou a expulsão de Hayner. Na visão do árbitro, o defensor alvinegro usou "força excessiva para disputar a bola" e atingiu, com o quadril, o tronco do adversário.

O lateral direito, portanto, será desfalque para a primeira partida da final do Campeonato Paulista. O Santos encara Palmeiras ou Novorizontino na decisão.

Vale lembrar que Gallo e Leo foram julgados recentemente pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) por conta de reclamações. Eles questionaram a arbitragem na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Estadual, mas foram apenas advertidos.

A dupla foi citada no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), mas, por unanimidade, escapou de uma possível suspensão na fase final do Paulistão.