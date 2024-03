Camisa do Cortez e copo: a saga para encontrar itens da sensação do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Nova Iguaçu vai disputar a final do Carioca pela primeira vez, mas o sucesso do time não se traduziu em euforia na cidade da Baixada Fluminense. O UOL caminhou por lá e não teve facilidade para encontrar produtos do clube, mas foi possível garimpar umas relíquias.

O que aconteceu

Na região do calçadão de Nova Iguaçu, a barraca de Wilson já estava no clima da decisão. O espaço tinha produtos diversos, como camisas do Flamengo e uma do Nova Iguaçu.

Wilson contou que a camisa do Nova Iguaçu era produto único. Segundo ele, a peça é original e foi comprada em 2011, após uma vitória sobre o Vasco.

"Essa é original, comprei por quase R$ 100 à época. É daquele time que tinha o Cortez, o [William] Barbio. Eles venceram o Vasco e comprei para sacanear um amigo vascaíno. Só tem essa, quem quiser levar, é só fazer uma oferta", brincou ele.

Copo com o símbolo do Nova Iguaçu à venda no Calcação de Nova Iguaçu Imagem: Alexandre Araújo / UOL

A camisa tinha o 6 às costas, número que, na temporada citada, foi usado por Cortez. Após brilhar no Nova Iguaçu, o lateral passou por Botafogo, São Paulo e chegou até à seleção.

Algumas pessoas que passavam pelo local olharam as camisas do Flamengo. Elas estavam penduradas, e se dividiam entre os números de De la Cruz e Arrascaeta.

Em outro ponto, uma loja vendia um copo com o símbolo do Nova Iguaçu. A peça é comercializada por R$ 35 e promete conservar a temperatura das bebidas.

"O pessoal acha legal e compra. Mesmo antes da classificação, já compravam por ser morador da cidade e também por torcer pelo time. Sou vascaína, mas também torço pelo Nova Iguaçu e foi legal eles estarem na final", disse a vendedora Ana Luiza.

Nas lojas de esportes, foi difícil achar referências diretas, assim como nos demais estabelecimentos. Os atendentes indicavam a loja oficial, no CT.

O UOL foi ao CT e encontrou diversos produtos. A loja tinha recebido um carregamento no dia anterior, e as camisas custavam R$ 195. Também era possível comprar chapéu, garrafa e porta-chuteiras.

O Nova Iguaçu terá torcida dupla nesta final com o Flamengo. Os moradores da cidade que torcem para os rivais do Rubro-Negro se preparam para secar o time da Gávea.

"Sou iguaçuano e torço para o Fluminense. Acompanho futebol e fiquei feliz com essa classificação. Tomara que possa vencer para trazer boas consequências para a cidade", disse Denilson, que vende pipocas no Calçadão desde 1988 e tem um grande adesivo com o escudo do Fluminense na carrocinha.

Pipoqueiro tricolor no Calçadão de Nova Iguaçu Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Cor laranja presente

Ao caminhar pelo Calçadão, são diversas as referências à cor laranja e à própria fruta. Mas nada pontual por causa da boa fase do time. A laranja é um símbolo da cidade, citada no hino do município, e também mascote do clube.

O site oficial da cidade lembra a relação com a laranja. "No século XX, a principal atividade do Município passa a ser o plantio de laranjas. Na época, Nova Iguaçu ficou conhecida como 'Cidade Perfume' por causa do cheiro das frutas. Porém, diante de forte influência da Segunda Guerra Mundial, seu cultivo e exportação entraram em decadência."