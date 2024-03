Barcelona estuda opções para o cargo de treinador para a próxima temporada

Desde que Xavi Hernández anunciou, em janeiro, que vai deixar o cargo de treinador do Barcelona ao final da temporada, o clube catalão vem buscando um substituto para o ex-jogador. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barça trabalha com quatro opções.

O presidente Joan Laporta não descarta convencer Xavi a permanecer no Barcelona, mesmo sabendo que pode ser uma tarefa difícil. O dirigente entende que a conquista da Liga dos Campeões poderia ser um grande fator para fazer o atual comandante a voltar atrás em sua decisão.

O Barcelona está nas quartas de final da competição e enfrenta o Paris Saint-Germain por uma vaga nas semifinais. O título espanhol também poderia convencer Xavi a ficar, mas Laporta sabe que a situação do campeonato não é nada favorável. O Real Madrid é o líder com oito pontos a mais que o Barcelona, faltando somente nove rodadas para o fim.

Xavi ball is back this weekend fyi ? pic.twitter.com/AnqX9Q6SgW ? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 26, 2024

Outra opção para ocupar o cargo, segundo o jornal, é justamente o técnico do PSG, Luis Enrique. O espanhol já treinou o Barcelona anteriormente e foi com ele que o clube conquistou seu último título de Liga dos Campeões.

Porém, por ainda ter mais um ano de contrato com o clube francês, a negociação com Luis Enrique é vista com mais dificuldades.

Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona tem dois nomes mais acessíveis. O primeiro é o alemão Hansi Flick, que está livre no mercado desde que foi demitido do comando da seleção da Alemanha em setembro de 2023. Em seu último trabalho com clubes, conquistou o sextete com o Bayern de Munique, em 2021.

O segundo nome é Rafa Márquez, que hoje comanda o clube B do Barça. O mexicano defendeu o clube catalão durante sua carreira como jogador e teria uma boa relação com a diretoria.