Sobrevivente homenageia vítimas do Ninho após Libertadores: 'Por eles'

Do UOL, no Rio de Janeiro

"Vou jogar por eles sempre". A frase é de Rayan Lucas, campeão da Libertadores sub-20 com o Flamengo. O volante foi um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, que aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e deixou 10 meninos da base mortos.

O que aconteceu

Rayan foi um dos destaques do Rubro-Negro na conquista no Uruguai. Ele estava no alojamento na noite da tragédia e conseguiu escapar — 26 jovens dormiam no CT naquela noite.

Ele não fala muito sobre o assunto. Questionado durante o desembarque do elenco no Rio de Janeiro, ontem (18), ele foi comedido, mas lembrou dos companheiros.

É algo delicado de se falar. Eu levo eles sempre no meu peito e vou jogar por eles sempre. Rayan Lucas

Rayan Lucas é um dos três sobreviventes que ainda está no Flamengo. O goleiro Dyogo Alves integra o grupo profissional e Jhonata Ventura, atualmente, é scout do clube, depois de se aposentar dos gramados no fim do ano.

Aos 19 anos, o volante foi campeão de tudo na base do Fla. Rayan é um dos atletas que completou todo o ciclo ao lado do técnico Mário Jorge e, agora, colhe os frutos.

Pedido no time principal por Tite, Rayan fez quatro jogos neste Carioca. Ele foi o único a viajar para se encontrar com o elenco profissional após a pré-temporada nos Estados Unidos.

O volante encantou a comissão técnica ainda no ano passado. Ele costumava completar as atividades do profissional, mas ficou de vez. Nos dois jogos com o time alternativo no Estadual, foi titular.