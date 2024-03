Coordenador do Palmeiras revela como lidou com garotos da base com drogas

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, contou que já teve que lidar com jovens que estavam usando drogas.

O que aconteceu

O coordenador disse que dispensar os jovens com problemas seria mais fácil do que tentar resolver a situação - como ele fez. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar ontem (18)

Eu já tive uma situação de pegar dois jogadores usando drogas ilícitas. Falei: 'Estou contigo! Quer ajuda?' Disse que pagaria o tratamento que quisessem. E eu não falei com a família, não falei com ninguém, mas disse que não admitiria outra mentira. Fiz exames de sangue a cada 15 dias com eles. Eliminar é fácil, trocar. E no Palmeiras tem muita gente para trocar.

JP Sampaio ainda disse que recentemente encontrou um dos jovens em um outro clube. O coordenador palmeirense contou satisfeito que o atleta o agradeceu pela forma como a situação difícil foi conduzida.

Eu não falei para ninguém, e eles pararam. Recentemente, encontrei um deles em outro time. Ele me disse que nunca mais usou, nem álcool ele gosta, e me agradeceu por eu tê-lo tratado como homem.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.

