Como Palmeiras ajudou Flaco a perder 'medo de comer' para ficar forte

Flaco López está vivendo uma lua de mel com o torcedor do Palmeiras: ele é o artilheiro do Campeonato Paulista, vem de um jogo com três gols marcados e virou titular absoluto da equipe de Abel Ferreira. A evolução do argentino de 23 anos tem relação direta com o departamento profissional do Alviverde, que traçou um plano para Flaco deslanchar.

O que aconteceu

O departamento de nutrição do clube percebeu que o atacante tinha "medo de comer" e acabou perdendo peso após sua chegada ao Brasil. Ele chegou ao clube com 77 kg, e baixou o peso para 74,9.

A gente percebeu que quando ele chegou, ele começou a fazer nossos treinamentos, e como ele não tinha uma habilidade boa de consumo energético, até um pouco de medo de comer, ele baixou o peso. Ele chegou com 77-76 kg e ele baixou o peso. Isso porque o ambiente dele estava muito catabólico, ele estava perdendo ao invés de ganhar peso e de ganhar força, e de ganhar estrutura. Mirtes Stancanelli, nutricionista do clube, em entrevista à TV Palmeiras

As temperaturas no Brasil também foram um problema para o jogador. Na Argentina, Flaco não estava acostumado com o calor intenso e seu corpo não estava preparado para um desgaste tão grande.

Flaco levava marmita do CT para casa e fez trabalho de fortalecimento para alcançar os 79 kg. O jogador ganhou 4,2 kg após o trabalho conjunto da preparação física do clube e da nutrição, e isso impactou diretamente no desempenho do atleta em 2024. Flaco se sente muito menos desgastado após os jogos e tem conseguido atuar por muito mais tempo.

Com apenas 13 jogos na temporada, Flaco está perto de superar a melhor marca de sua carreira em gols. Em 2024, o argentino já marcou 10. Sua melhor marca da carreira foi atuando pelo Lanús, em 2021, com 14 gols em 37 jogos.

José Manuel López ganhou o apelido de "Flaco" na Argentina justamente por ser muito alto e magro. Em espanhol, flaco significa magro.

Flaco López ganhou mais de 4kgs graças ao trabalho conjunto de profissionais do Palmeiras Imagem: Reprodução/TV Palmeiras

Eu acho que deu certo porque termino os jogos me sentindo muito confortável. Me sinto muito mais forte e mais preparado para os choques de um jogo normal. Quando eu cheguei, sofria muito nos jogos, talvez meu corpo não estava preparado para um desgaste tão grande e nas temperatura que aqui [Brasil] se jogam, que são muito altas. Flaco López, em entrevista à TV Palmeiras

Destro ou canhoto? Artilheiro ainda não marcou com o pé bom

Flaco López, do Palmeiras, celebra gol sobre o São Bernardo em jogo do Campeonato Paulista Imagem: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Flaco López é canhoto, mas até o momento nesta temporada não marcou um gol sequer com o "pé bom". Foram seis gols marcados de cabeça e quatro com o pé direito.

Tanto faz. Seja do jeito que for, todos valem um. Então, estou feliz pelos 10 gols no Campeonato Paulista. Flaco López, após marcar três gols contra a Ponte Preta

Em 2022 e 2023 somados, Flaco havia marcado 10 gols pelo Palmeiras. Na atual temporada, ele já igualou essa marca.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.