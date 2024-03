Carpini ganha voto de confiança e terá 15 dias para mudar o São Paulo

Do UOL, em São Paulo

O técnico Thiago Carpini será mantido no cargo após a eliminação do Paulistão. Ele ganhou o voto de confiança da diretoria e terá 15 dias livres para trabalhar até a estreia do São Paulo na Copa Libertadores.

O que aconteceu

O Tricolor não entra em campo até o início de abril. Eliminado do Paulistão nas quartas de final para o Novorizontino, o próximo compromisso do clube é a estreia na Libertadores.

Carpini não chegou a balançar no cargo e, agora, terá 15 dias para trabalhar. O presidente Julio Casares bancou publicamente seu treinador. "Já ganhamos um título esse ano", disse ao colunista Rodrigo Mattos.

O treinador agora terá tempo para recuperar alguns jogadores machucados, como Calleri, que não enfrentou o Novorizontino.

Outro aspecto positivo do período sem jogos é que James poderá resolver sua condição física para estar à disposição para atuar 90 minutos.

O São Paulo volta aos treinos amanhã (20). Apenas os atletas lesionados trabalham no CT da Barra Funda entre ontem e hoje (19).

A programação Tricolor prevê treinos no período da manhã até o sábado. O restante da programação ainda não foi divulgado, nem se haverá amistosos preparatórios.

