Maycon passa por exames, e Corinthians confirma lesão muscular na coxa direita

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians deu novos detalhes sobre a situação médica de Maycon. Após realizar exames, o volante teve constatada uma lesão no músculo retofemural da coxa direita e, com isso, virou desfalque para o Timão.

O Corinthians informou, através de nota oficial, que o jogador já iniciou o tratamento sob os cuidados do departamento médico. O clube, porém, como de praxe, não informou o tempo de recuperação e nem o grau da lesão.

Maycon sentiu um desconforto na coxa na última partida do Alvinegro paulista antes da parada para a data Fifa. Ainda no aquecimento contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil, o volante teve um incômodo na região. Com isso, Breno Bidon foi titular em seu lugar.

Maycon é peça fundamental do Corinthians nesta temporada. Começou a temporada em um nível abaixo do esperado, mas cresceu de produção sob o comando de António Oliveira. O atleta esteve em campo em 11 dos 14 jogos da equipe no ano, sendo que anotou dois gols e deu duas assistências.

O camisa 7 se junta ao departamento médico do Corinthians. Neste momento, outros quatro atletas também estão lesionados: Diego Palacios, Paulinho, Igor Coronado e Fausto Vera. Maycon, inclusive, foi diagnosticado com o mesmo problema do recém-chegado meia.

Com a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Timão terá um tempo livre de jogos, já que deve voltar a campo apenas no início de abril para disputar a Copa Sul-Americana. Esse período será importante para a recuperação dos atletas machucados.

Com a ausência de Maycon, quem pode ganhar chances como titular é Breno Bidon, que recentemente renovou com o Corinthians. O jovem já substituiu o experiente volante contra o São Bernardo e teve boa atuação. Agora, pode ter novas oportunidades com António Oliveira.