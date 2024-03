Jake Paul provoca Mike Tyson e recria foto com tigre; veja

Com luta marcada diante de Mike Tyson, o youtuber Jake Paul provocou o astro do boxe mundial e recriou a foto do ex-campeão peso-pesado ao lado de um tigre.

O que aconteceu

Desde que confirmou o embate, Paul vem copiando momentos marcantes da carreira do rival. A primeira brincadeira do youtuber foi recriar a tatuagem que Tyson tem no lado esquerdo do rosto.

Agora, Jake Paul decidiu 'refazer' a icônica foto de Mike Tyson ao lado de um tigre preso numa coleira. Ele ainda provocou e questionou os seguidores sobre quem fez melhor.

Who did it better? pic.twitter.com/K6HmfeUD5Q -- Jake Paul (@jakepaul) March 17, 2024

No post, o youtuber deu indícios de que a foto dele ao lado do tigre não é real. Em uma das redes sociais, um aviso de que a imagem não é verdadeira foi incluído.

Ao longo da carreira, Tyson sempre reafirmou seu amor por tigres. O lutador chegou a cuidar de um felino por 16 anos como se fosse um animal de estimação.