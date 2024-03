Coordenador da CBF, Rodrigo Caetano apresenta novo staff da Seleção Brasileira

Rodrigo Caetano, Coordenador executivo da geral da CBF, apresentou nesta segunda-feira o novo staff da Seleção Brasileira. Em coletiva de imprensa realizada em Londres, o profissional introduziu os membros que trabalharão ao lado do técnico Dorival Júnior.

Cícero Souza, gerente geral técnico, Sérgio Dimas, supervisor geral, e Juan, coordenador técnico, são os novos profissionais da CBF. A comissão técnica de Dorival conta agora com os assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e os preparadores físicos Celso de Rezende e Pedro Campos. Guilherme Lyra e João Marcos serão os responsáveis pela análise de desempenho.

"O primeiro passo é justamente apresentar uma equipe de trabalho com novas incorporações. É um sinal de que a gente entendia que precisávamos de mais braços trabalhando. Somado àqueles que já estão aqui, a gente dá início ao nosso novo trabalho", disse Rodrigo Caetano.

PRIMEIRO TREINO DE DORIVAL! ? Confira fotos da primeira atividade comandada por Dorival Júnior, nesta segunda-feira (18), no CT do Arsenal, em Londres. ?: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/tQzVDf4btP ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2024

A Seleção Brasileira treina no CT do Arsenal, em Londres, para o amistoso contra a Inglaterra, neste sábado, no Wembley Stadium. O técnico Dorival Júnior comentou sobre os primeiros dias de trabalho no comando do Brasil.

"Acredito que estejamos com a equipe praticamente completa, iniciando os trabalhos hoje e abrindo com os atletas que atuaram no sábado um programa um pouco diferente em relação àqueles que finalizaram suas participações ontem. Porém, já vamos buscar uma formatação para que tenhamos, no fim de semana, uma equipe definida", afirmou Dorival.

Após o duelo contra a Inglaterra, o Brasil segue para Madri para finalizar a série de amistosos. A Seleção encara a Espanha, no estádio Santiago Bernábeu, na próxima terça-feira.