Casamento de bilionário indiano teria Taylor Swift e muito luxo, diz jornal

Veículos indianos têm especulado sobre a presença de estrelas internacionais no casamento de Jeet Adani, herdeiro do bilionário indiano Gautam Adani.

O que aconteceu

O matrimônio de Jeet Adani e Diva Shah está programado para o dia 7 de fevereiro. Rumores sugerem que o evento poderia ser mais um megacasamento, meses após a grande festa da família Ambani. O Estádio Motera, na cidade de Ahmedabad, seria palco do evento.

Taylor Swift foi apontada como uma das possíveis atrações do casamento. Segundo o jornal The Statesman, as negociações estariam avançadas. "As conversas estão em andamento para uma possível apresentação dela em uma das celebrações pré-casamento", revelou uma fonte.

O rapper Travis Scott é outro nome especulado para os shows da festança. A mídia indiana reportou que estrelas como Selena Gomez, Sydney Sweeney e as irmãs Kardashian-Jenner supostamente também teriam sido convidadas para prestigiar o evento na Índia.

Outra experiência luxuosa envolveria automóveis e o cardápio do casamento. A família teria convocado chefs de 58 países para preparar as refeições servidas durante a festa. Mais de 1000 carros de luxo também estariam à disposição dos convidados.

O bilionário indiano Gautam Adani, pai de Jeet, prometeu um casamento discreto Imagem: RUPAK DE CHOWDHURI/REUTERS

No entanto, a família Adani tem afastado os rumores de uma festa luxuosa com shows internacionais. De acordo com o Hindustan Times e o The Hindu, o bilionário Gautam Adani negou que celebridades marcariam presença no casamento do filho. "Não, de jeito nenhum. [O casamento será] muito tradicional, só com amigos da família", disse ele.

O segundo homem mais rico da Índia disse que sua família optará pela simplicidade. "O casamento de Jeet será muito tradicional, conduzido de uma maneira muito simples", declarou ele à imprensa.