Maike flerta com Renata e sugere interesse pós-BBB: 'Vou querer muito'

Na madrugada de hoje, após a formação do 13º Paredão do BBB 25 (Globo), Maike e Renata trocaram flertes no gramado da casa.

O que aconteceu

Em um papo descontraído, com a presença de João Pedro, Maike afirmou que estava em uma "prova de resistência" com Renata: "Você me deixa na prova de resistência mais longa do Big Brother. Eu vou sair e ela não vai acabar."

A bailarina riu e provocou: "Você nem sabe o que vai querer quando sair daqui. Nem sabe como vai ser sua vida."

Em resposta, o nadador disse: "Vou querer muito."

Por sua vez, Renata rebateu: "Se você voltar [do 13º Paredão], eu respondo."

João Pedro questionou: "Só para ter uma base... É mais para sim do que para não?"

A bailarina foi sincera: "Não sei... Depende. Eu perguntei quais eram as pretensões dele, e ele disse que não ia falar aqui porque era ao vivo. Como se o Brasil não estivesse vendo!"

Maike se defendeu: "É que é uma parada íntima, sabe? Mas as minhas intenções são as melhores sempre. Você sabe disso! Até a Dona Eulália [mãe de Renata] vai saber! Eu vou comer a comida dela de domingo!"

