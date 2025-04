Decotão e flores: convidada 'vaza' look de Ana Maria Braga em casamento

Uma convidada revelou o vestido de noiva que Ana Maria Braga escolheu para o casamento com o jornalista Fabio Arruda.

O que aconteceu

Ana Maria Braga não divulgou imagens do vestido. A apresentadora não falou nada sobre o casamento em suas redes sociais.

Convidada postou foto com os noivos. Na postagem da médica dermatologista Michelle Melek, é possível ver o look de Ana Maria, que dispensou o tradicional branco e escolheu um vestido com decote e várias aplicações de flores feito pela designer Lethicia Bronstein.

Ana Maria Braga e o marido, Fábio Arruda, posam para foto com convidados de casamento Imagem: Reprodução/Instagram

Vídeo mostra que o vestido tem costas abertas e manga longa. Nas imagens, os convidados erguem Ana Maria na dança conhecida como "Hava Nagila", tradição em casamentos judaicos.

O noivo também dispensou a tradição. Em vez de um terno preto, Fabio Arruda, sorridente na foto com os convidados, optou por um terno rosa bebê.

Ana Maria fez a cerimônia em casa. A apresentadora recebeu em sua mansão convidados como Eliana, Tati Machado, Sabrina Sato e Nicolas Prattes.

Fábio e Ana se conheceram em 2022, durante a pandemia de covid-19. Braga já contou que se apaixonou pelo amado à primeira vista. "Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", declarou no programa Altas Horas.

Essa é a quinta vez que Ana Maria Braga se casa. O primeiro matrimônio foi com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ficou de 1980 a 1992. Juntos, eles são pais de Mariana e Pedro Maffeis.

De 1997 a 2002, Ana foi casada com Carlos Madrulha, que havia sido seu segurança e motorista. Entre 2005 e 2013, ela viveu com o empresário Marcelo Frisoni. Ela também foi casada com o francês Johnny Lucet, com quem ela ficou entre 2019 e 2021.