Treta de concubinas e apuração médica: conheça 'Diários de uma Apotecária'

Foi-se a era dos samurais, ninjas e piratas como os maiores expoentes dos animes. Com a popularização de séries sobre relacionamentos e ambientações fantásticas, agora a farmacêutica Maomao consegue brilhar no anime "Diários de uma Apotecária" ("Kusuriya no Hitorigoto" no original).

Splash apresenta este anime que foi um dos mais queridos do ano passado e chegou em 2025 com uma leva de novos episódios.

Mesmo sequestrada é preciso trabalhar

A história é ambientada em um cenário fictício que lembra muito a China antiga. Temos castelos amplos, soldados, imperador, concubinas e tudo aquilo que encontramos em doramas/K-dramas/C-dramas de época.

A protagonista deste anime é a jovem Maomao, uma garota que gosta de colher ervas para o seu trabalho de apotecária no distrito da Luz Vermelha. A palavra é incomum para nós, brasileiros, mas basicamente "apotecário" é um farmacêutico antigo, a pessoa que preparava os medicamentos e os vendia para as pessoas. E nossa heroína faz justamente isso, mas num bairro de prostituição.

Maomao e Jinshi em "Diários de uma Apotecária" Imagem: Reprodução/Toho/OLM

No começo da história, Maomao é sequestrada por bandidos e vendida para o palácio imperial. Lá, ela começa a trabalhar como lavadeira e leva a vida com certa tranquilidade, mesmo considerando como foi esse processo seletivo. Porém, um dia, o eunuco Jinshi, o grande galã da obra e responsável por resolver os BOs do castelo, percebe que há em Maomao uma grande inteligência e a pobre trabalhadora é escalada para ser dama de companhia de uma concubina. Além disso, nas horas vagas, Maomao precisa resolver mistérios de assassinatos e doenças que assolam o palácio imperial com seu conhecimento médico.

A vida de uma dama de companhia não é fácil. É nesse cenário que Maomao percebe a existência de uma guerra fria entre as quatro concubinas do imperador (a bela Gyokuyo, a megera Lihua, a experiente Ah-Duo e a jovem Lishu), todas usando qualquer tipo de artimanha para serem escolhidas pelo líder e ganharem a chance de dar à luz o herdeiro do trono.

Ou seja, basicamente "Diários de uma Apotecária" é uma história de intrigas palacianas estrelada por uma apotecária avessa ao trabalho e um eunuco conquistador.

Os bastidores do sucesso

Originalmente "Diários de uma Apotecária" veio de um livro escrito em 2011 por Natsu Hyuga em um site de romances. No ano seguinte, a obra ganhou uma versão física e com ilustrações. Em 2014, começaram a publicar uma versão em light novel (aqueles livros de leitura mais ágil) e a obra continua saindo até hoje, com 15 volumes.

Mas a versão que ajudou a popularizar a obra e levar a uma adaptação para anime, é o mangá de 2017, desenhado por Nekokurage na "Monthly Big Gangan", revista do grupo Square Enix. O título segue em publicação até hoje e rendeu até alguns spin-offs focados em histórias paralelas.

Anime "Diários de uma Apotecária" Imagem: Reprodução/Toho/OLM

Normalmente, animes são anunciados com uma certa rapidez quando o título faz sucesso, então foi uma surpresa quando rolou o anúncio do anime somente em 2023. E ainda mais quando revelou que a produção seria da Toho Animation Studio e da OLM (de "Komi Não Consegue se Comunicar"), um dos maiores e mais aclamados estúdios do Japão. Dava para ver ali que viria uma produção de extrema qualidade.

"Diários de uma Apotecária" ganha notícia até com bastidores conturbados. Há alguns meses, Nekokurage, responsável pela arte do mangá, recebeu uma sentença da Justiça japonesa por sonegação de impostos. Na época, muito se falou sobre um possível cancelamento do mangá, considerando o quão grave o Japão considera esse tipo de crime, mas a própria editora Square Enix declarou que não considerou essa alternativa. No fim, Nekokurage continuou desenhando o mangá normalmente.

O mundo ama Maomao

Sem qualquer divulgação prévia, "Diários de uma Apotecária" conquistou o mundo graças à qualidade de sua história. Esse misto de "House" com conflitos de concubinas em uma China alternativa se revelou um tipo de trama muito atraente, e as vendas dispararam após o anime, colocando as publicações de "Diários de uma Apotecária" na lista dos mais vendidos.

"Diários de uma Apotecária" é uma típica fantasia de romance que tem os ingredientes para agradar quem curte histórias do gênero. Esse novelão de época traz uma protagonista legal, um par romântico torcível e mistérios para quem se interessa por outras coisas alheias ao romance.

Anime "Diários de uma Apotecária" Imagem: Reprodução/Toho/OLM

Após essa primeira temporada arrebatadora, Maomao retornou com uma nova leva de episódios agora em janeiro de 2025. Só que, agora, a farmacêutica está sendo tratada como merece, ou seja, como uma das grandes estrelas dos animes. Um posto que ela conquistou com carisma, conhecimento de medicina e um pouquinho de malandragem para sobreviver naquele ambiente inóspito.

Onde assistir?

A nova temporada de "Diários de uma Apotecária" está sendo disponibilizada semanalmente pela Crunchyroll. No mesmo streaming é possível ver os 24 episódios da primeira temporada, com dublagem e legenda. O mangá de "Diários de uma Apotecária" é publicado no Brasil pela editora Panini desde fevereiro de 2024.