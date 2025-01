Arleane e Marcelo são a 1ª dupla eliminada do BBB 25 com 55,95% dos votos

Arleane e Marcelo foram a primeira dupla eliminada do BBB 25 (Globo). Eles receberam 55,95% dos votos na disputa contra Diogo e Vilma (36%) e Edilberto e Raissa (8,05%).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ao todo, o paredão recebeu 6.518.180 votos.

Como foi a eliminação

Em seu discurso, Tadeu iniciou falando de duplas. "De 24 para 22 pessoas. Em 25 edições, já vimos duas pessoas saindo numa mesma eliminação, mas agora é realmente uma dupla. Com fortes laços afetivos. E quis o destino que duas pessoas da mesma família."

O BBB 25 trouxe relações diferentes. As DR's de um casal, com anos de relacionamento. O amor de pai e filha, o cuidado um com o outro. Uma dupla que tem uma filha adolescente vivendo o sonho ao lado do pai. E do outro lado, um filho do lado dos 40, mas quem primeiro chegou a se inscrever foi a mãe dele. Tadeu Schmidt

Ele continuou. "Olha que riqueza de histórias. E uma delas chega ao fim. O primeiro Paredão, embora cruel, tem algo legal: ninguém faz ideia do que está acontecendo. Hoje é difícil prever o resultado. Primeiro Paredão sempre levanta aquela peninha. Se tivesse mais tempo, poderia render tanto... Mas será que é questão de tempo?".

O apresentador finalizou. "Talvez você ache que está fazendo a coisa certa e não está. Talvez seguisse assim o jogo inteiro. Quem sai leva aquela dúvida: o que poderíamos ter feito diferente."

Como foi a votação

Arleane e Marcelo

Média: 55,95%

Voto Único: 56,75%

Voto Torcida: 55,13%

Diogo Almeida e Vilma

Média: 36%

Voto Único: 32,80%

Voto Torcida: 39,21%

Edilberto e Raissa

Média: 8,05%

Voto Único: 10,45%

Voto Torcida: 5,66%