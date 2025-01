Sem função, Edmílson prejudica o próprio filho em 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (20) de "Mania de Você" (Globo), Edmilson (Érico Brás) usa, no bar, o cartão que Wagner (Bruno Quixotte) deixou para Iarlei (Lucas Wickhaus) pagar a faculdade.

Hugo (Danilo Grangheia), Iarlei (Lucas Wickhaus) e Edmilson (Érico Brás) em 'Mania de Você' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar.

Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort.

Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.