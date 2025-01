Irmãos Hypólito calam críticos e se tornam os protagonistas do BBB 25

A família Hypólito está sendo representada no BBB 25 por Diego e Daniele, irmãos que estão movimentando o jogo desde o início do programa. Nos últimos dias, eles estiveram no Castigo do Monstro e foram salvos do Paredão pelos líderes Aline e Vinicius.

Chico Barney e Barbara Saryne avaliam a presença dos ginastas no reality durante o Central Splash desta segunda-feira (20).

A edição deste domingo teve um destaque grande para a dupla, especialmente sobre as conversas que tiveram enquanto cumpriam o Castigo do Monstro. A ginasta deixou claro que estava se sentindo excluída dentro da casa e o irmão acabou tendo uma crise de riso enquanto conversavam, depois de ela fazer um cálculo errado sobre os emojis que recebeu no queridômetro.

Foi interessante acompanhar essa relação dos dois.

Chico Barney

A Dani e Diego foram os destaques do fim de semana. Só deram eles [...] Gostei muito. Como eles têm camadas, né? Eles vão mudando. A Dani passou metade do dia dizendo que estava tudo bem, que ela era calma, que nada ia tirar ela do prumo, ela ficou repetindo isso a fim de se convencer, e no final do dia terminou desse jeito.

Bárbara Saryne

Apesar de interessante, a relação dos irmãos se mostra conturbada em alguns momentos. Chico reforça que Diego tem uma personalidade impositiva, e costuma falar enquanto Daniele fala. "Eu acho que isso também vai minando [a relação]".

Bárbara opina que a forma como Diego age dentro do programa acabou "queimando a dupla". Pelo fato dos participantes do programa acharem ele egocêntrico, a irmã acaba sendo excluída também. "Mas eu gostei muito que ela expôs tudo isso", disse.

