Eva alerta Diego Hypolito no BBB 25: 'Nem tudo é sobre você'

Diego Hypolito chamou as amigas Eva e Renata para uma conversa no início da noite de quarta-feira (15) no BBB 25 (Globo). O ginasta quis esclarecer se elas estavam chateadas com ele de alguma maneira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Diego comentou sobre ter apontado as meninas como uma das duplas que queria fora do jogo. "Eu não me arrependo as minhas decisões de ontem, eu tive uma proximidade um pouco menor com vocês no início. (...) A nossa convivência aqui é muito importante, mas se eu fosse pensar 100% ontem, eu nem deveria ter votado em vocês."

Eva apontou que não está evitando o ginasta devido a isso. "Mas me desculpa, que eu não quero que você fique com essa sensação de que eu tô lhe evitando."

Ele também se dirigiu a Eva. "Eu tive uma impressão, e queria saber se era uma coisa minha, de que você não gostou de mim. Por exemplo, eu tive uma sensação hoje que fiquei incomodado por achar que estava lhe incomodando."

Eva negou e disse que não teve antipatia com ele. "Esse negócio da piscina eu nem me toquei."

A sister ainda deu um toque no ginasta. "Tudo você acha que é sobre você. E nem sempre é. Eu não tenho absolutamente nada contra você, super lhe admiro."

Os dois terminaram a conversa em paz. Diego ainda abraçou Eva e Renata.