Saryne: Elenco do BBB precisa entender que trabalha para os brasileiros

O BBB 25 caminha para a sua reta final nos próximos dias, com uma temporada que não entregou tanto entretenimento quanto o público esperava. Sem grandes enredos, poucos embates e muito tédio, a edição deste ano pode servir de ensinamento para as próximas, segundo Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash.



Nesta semana, o prêmio final do programa foi definido em R$ 2.720.000,00 depois do top 5 finalistas participarem de uma dinâmica que possibilita aumentar este valor.

Em uma dinâmica dessas, que era para eles ganharem dinheiro, e o pessoal apático, sabe? Vai girar a roleta e um desânimo. Até a Maisa tinha mais ânimo quando ia girar no Bom Dia & Cia

Bárbara Saryne

Para Bárbara, nas próximas edições a Globo deveria propor ao contrário. Em casos em que a edição não estivesse rendendo, o prêmio final deveria ficar menor.

Seria muito bom que essa galera entrasse no reality show considerando que é um trabalho. 'Você está entrando para trabalhar para a televisão por três meses, e a consequência desse seu trabalho pode te gerar um prêmio'. Se entrassem com essa visão, talvez a gente tivesse mais entretenimento

Bárbara Saryne

