No Paredão com Renata, Diego diz para sister: 'Acho você uma das favoritas'

Diego Hypolito apontou Renata como uma das possíveis favoritas do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diego e Renata conversavam na cozinha, quando o brother opinou que ela pode ser uma das participantes mais queridas. Os dois enfrentam o Paredão com Vitória Strada.

Diego: "Todo mundo que está aqui tem chance [de vencer], mas eu acho você uma das favoritas".

Renata: "Não tem como saber isso, não".

Diego: "Eu acho que tem".

Renata: "Não tem como saber isso, não".

Diego: "Mas eu acho".

Renata: "Assim como eu te acho super forte também. Como eu acho a Vitória super forte, como eu acho o Gui muito forte, o João muito forte...".

Diego: "Todos são".

