Léo Lins diz que Ju Oliveira foi ingrata com Gentili: 'Lavagem cerebral'

Léo Lins, que já trabalhou no programa de Danilo Gentili no SBT, postou um vídeo comentando a polêmica que envolve Juliana Oliveira, Otávio Mesquita e Danilo Gentili.

O que aconteceu

Léo Lins diz que Juliana foi injusta com Danilo Gentili. A ex-assistente de palco do "The Noite" diz que Danilo Gentili só a apoiou em 2020, depois de se posicionar sobre a acusação de Dani Calabresa contra Marcius Melhem. Danilo Gentili nega e Léo Lins concorda com ele, dizendo que "todo mundo que tomou ciência disso se colocou no lado dela, sem a menor sombra de dúvida".

O que o Otávio fez ali é uma coisa completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse 'olha, tem uma coisa que eu ficou guardada comigo, eu quero tornar público que me senti assediada', quem olhasse ia falar 'é, realmente passou do ponto, houve um assédio'. Léo Lins

Ele diz que Gentili 'mudou a vida' de Juliana. Léo Lins conta que, em 2012, quando o programa foi da Band para o SBT, Danilo Gentili lutou para que Juliana Oliveira fosse contratada pela nova emissora. "Juliana de fato era uma pessoa pobre que vinha de uma classe social com dificuldades. Ela ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais", diz o comediante.

E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Cara, não é possível, isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Léo Lins

Léo Lins diz que a ex-assistente de palco foi ingrata ao dizer que Gentili não ficou do seu lado. "Eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela. Ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano, talvez eu prefira acreditar que é isso do que saber, ou crer, que uma pessoa como a Juliana, por livre espontânea vontade, trocou o apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo por desprezo e ingratidão dessa forma".

Ele elogiou Danilo Gentili. Léo Lins descreveu o humorista como "um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida, uma pessoa de caráter ímpar, um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático, a lista vai longe".