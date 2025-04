Antes da morte de um personagem, Tiago descobre crime do pai em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quinta-feira (17) de "Vale Tudo" (Globo), Marco Aurélio pede desculpas a Tiago mais uma vez.

Depois, Renato presenteia Rubinho com uma nova mala, igual à de Marco Aurélio, que se aproveitará da situação.

O empresário combina com Freitas como irão camuflar os dólares na mala e, na cena seguinte, Tiago flagra a mala e alerta o pai que ele fará remessa ilegal de divisas.

Tudo isso acontece antes de Rubinho sofrer um infarto antes do embarque no jatinho de Marco Aurélio.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Freitas (Luis Lobianco) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Rubinho conta a Raquel sobre a apresentação que vai fazer em Paraty. Interessado em fazer contato com Marco Aurélio, Ivan tenta convencer Raquel a aceitar o convite de Laís e Cecília para ir a Paraty. Maria de Fátima consegue ficar hospedada no quarto de hotel das secretárias da Tomorrow. Maria de Fátima se depara com César na piscina do hotel de Paraty.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.