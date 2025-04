Após BBB 25, Eva é recebida por multidão de fãs ao retornar para Fortaleza

Eva, 31, segue recebendo um enorme carinho do público após deixar o confinamento do BBB 25.

O que aconteceu

Duas semanas e meia após ser eliminada do reality show, a bailarina retornou para sua cidade natal na tarde de ontem. A ex-BBB revelou que aproveitaria alguns dias com seus amigos e familiares, antes de voltar para o Rio de Janeiro para a grande final do programa.

Assim que chegou no aeroporto de Fortaleza, no Ceará, Eva foi recebida por uma multidão de fãs. Assim que passou pelo portão de desembarque, dezenas de pessoas começaram a gritar "Eva, eu te amo", deixando a bailarina emocionada.

Eva ainda fez questão de conversar com todos os fãs presentes e tirar fotos com cada um deles. Ao chegar em casa, a ex-sister matou a saudade de seu animal de estimação e ainda conheceu toda a equipe responsável por gerenciar suas redes sociais.

Eva foi recebida por fãs, no aeroporto de Fortaleza, aos gritos de "Eva, eu te amo" #BBB25 pic.twitter.com/nIVlSVOUSq -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 16, 2025

