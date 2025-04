Google perde caso de monopólio de anúncios nos EUA: 'Dano significativo'

Do UOL*, em São Paulo

Uma juíza federal dos Estados Unidos decidiu hoje que o Google monopolizou o mercado de publicidade na internet com uma série de ações "anticoncorrência" para alcançar seus objetivos.

O que aconteceu

A determinação foi da juíza Leonie Brinkema. O governo do ex-presidente Joe Biden levou o Google ao tribunal federal da Virgínia em janeiro de 2023 e o julgamento aconteceu em novembro de 2024.

Para ela, a empresa garantiu seu monopólio impondo ''políticas contrárias à concorrência aos seus clientes". "Durante mais de uma década, o Google vinculou seu servidor de publicação de anúncios e as trocas de anúncios a condições contratuais e de integração tecnológica, o que permitiu à empresa estabelecer e proteger sua posição de monopólio nos dois mercados", explicou.

Juíza entendeu que o Google causou um "dano significativo" aos seus clientes e impediu que os demais conseguissem disputar o mercado. O governo dos Estados Unidos afirma que a empresa controla o mercado de publicidade na internet e aproveita para cobrar preços inflacionados e dividir os lucros de forma injusta.

A juíza deu à empresa sete dias para apresentar um cronograma de medidas corretivas. A decisão ocorre no momento em que o Google também se prepara para ser julgado no caso sobre distribuição de seus resultados de buscas, também à pedido do Departamento de Justiça dos EUA.

*Com informações da AFP