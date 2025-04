'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' ganha novo trailer com Surfista Prateada e Galactus

Nova versão cinematográfica do grupo de heróis da Marvel, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos ganhou um novo trailer completo nesta quinta-feira, 17.

Além do quarteto, que será interpretado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, a prévia traz ainda um primeiro vislumbre de Julia Garner como a Surfista Prateada, arauta do vilão Galactus (Ralph Ineson).

O trailer também traz um pouco mais dos poderes dos heróis protagonistas e mostra o tamanho de Galactus durante sua invasão à Terra, que tem no Quarteto Fantástico sua última esperança.

Além do quarteto protagonista, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos conta ainda com Paul Walter Hauser (Cruella), John Malkovich (Unsinkable) e Natasha Lyonne (Poker Face) em seu elenco. A direção é de Matt Shakman (WandaVision) e o roteiro é assinado por Peter Cameron (WandaVision), Josh Friedman (Planeta dos Macacos: O Reinado), Jeff Kaplan (The Last of the Great Romantics), Eric Pearson (Thunderbolts*) e Ian Springer.

A estreia do filme está marcada para 24 de julho.