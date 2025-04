Camila Pitanga enaltece o SUS e fala sobre personagem de 'Dona de Mim'

Camila Pitanga falou sobre a importância do Sistema único de Saúde (SUS) e ressaltou a trajetória da personagem que vive em Dona de Mim. "Viva o SUS", disse, durante a festa de lançamento do folhetim da faixa das 19h que estreia em 28 de abril, na Globo.

A personagem de Camila, Ellen, fará uma participação especial na qual interpreta uma mulher que enfrenta um câncer terminal e toma uma decisão que mudará o destino de sua filha.

Sobre a trama, enalteceu a importância dos exames preventivos durante a festa, segundo a coluna do Metrópoles: "É muito importante não esperar ficar doente para se cuidar. Muitas mulheres acabam não tendo sorte no tratamento porque identificam quando a doença já está muito lá na frente."

"E outra coisa: a vacina está aí, do HPV. Viva o SUS, que disponibiliza a partir dos 13 anos. Ter uma vacina diminui as chances."

Camila continua: "Vacina, vigilância sanitária são tantas coisas que são serviços gratuitos. Eu sei, ainda que demore, ainda que a gente possa aprimorar, é algo que poucos países têm. É um modelo de saúde para muitos países. Críticas a serem feitas, com coisas a serem superadas, mas a gente tem que abraçar o SUS e não brigar com o SUS."

A fala da atriz surgiu após uma polêmica em que Jojo Todynho atacou a instituição. Ela recebeu uma resposta do Ministério da Saúde, em conjunto com a apresentadora Cariúcha. Outros influenciadores como Gil do Vigor também defenderam o SUS.