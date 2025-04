'Anne Shirley': história cancelada pela Netflix ganha nova chance em anime

Os fãs da série "Anne with an E", cancelada pela Netflix em 2019, podem dar pulos de alegria, pois a ruivinha está de volta! Mas de outro jeito. Um dos animes lançados na temporada de abril de 2025 foi "Anne Shirley", uma adaptação do livro que inspirou a produção de streaming e que promete emocionar quem aprecia histórias dramáticas. Splash apresenta aqui a trama do anime e explica como essa obra em especial é querida pelos japoneses.

A história

A trama começa quando os irmãos Cuthbert, um senhor e uma senhora de idade, decidem adotar um garoto para ajudar nas tarefas na fazenda de Green Gables. Eles moram em uma pequena cidadezinha localizada na Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, e já sentem dificuldades com as atividades rotineiras.

Porém, a adoção não ocorre como gostariam, porque é enviada a eles uma órfã garota, Anne Shirley. O irmão Cuthbert é pego de surpresa quando encontra a órfã na estação de trem, mas mesmo assim a leva para casa com a intenção de quebrar o coração mais duro de sua irmã, Marilla.

Anime 'Anne Shirley' Imagem: Reprodução

Infelizmente, Marilla não aceita a órfã e faz questão de mandá-la de volta ao orfanato. Anne, no entanto, consegue se mostrar uma garota cativante nessas poucas horas de convívio, e logo Marilla desiste da ideia e adota a garota.

No decorrer do anime vamos ver como Anne lida com seus novos "pais", as dificuldades que terá na escola da comunidade e as amizades com Diana e o espevitado Gilbert. Uma vida cheia de aventuras para a garota ruiva que sonhava ser adotada por uma família.

Novelão da melhor qualidade

Baseado no romance "Anne de Green Gables", escrito por L. M. Montgomery em 1908, "Anne Shirley" é a mais nova adaptação para anime da obra. E essa produção do Answer Studio, com direção de Hiroshi Kawamata, parece ter tudo para emplacar a série entre os bons animes da temporada.

Tudo em "Anne Shirley" é deslumbrante. O cenário é feito como se fosse uma pintura e alguns efeitos em computação ajudam a dar vida à natureza cativante do lugar. As longas cenas dos personagens andando em carroça, que servem para Anne observar a paisagem e sonhar, também levam o espectador longe, graças à beleza.

E a história está tão bem contada que mesmo os pontos negativos são relevados. Alguns podem reclamar da personalidade muito imaginativa da protagonista, ou de como fala pelos cotovelos, mas seus dramas são tão convincentes que não é surpresa uma lágrima escorrer já no primeiro episódio.

Amybeth McNulty vive Anne em "Anne With an E" Imagem: Divulgação

Falando em lágrimas, fãs da obra devem estar chorando de felicidade. A produção canadense "Anne with an E", da Netflix, também baseada no mesmo romance, conquistou uma base de fãs emocionada. No entanto, foi uma decepção para o público quando o serviço de streaming cancelou a produção após 27 episódios divididos em 3 temporadas. Na época, houve uma comoção popular, muitos pedidos na internet, mas nada reverteu a decisão.

Os órfãos de "Anne With an E" agora podem acompanhar uma releitura em desenho animado que promete adaptar toda a história. E a certeza dessa conclusão vem do carinho que o Japão tem com essa obra em especial, a ponto de refletir até no turismo na região que inspirou o livro.

O turismo na Ilha do Príncipe Eduardo

O livro "Anne de Green Gables" é um sucesso editorial no Japão desde sua publicação, em 1952. O título estourou, principalmente em 1979, quando o estúdio Oh! Production produziu uma versão animada para TV chamada "Anne". Isso fez com que caravanas de japoneses fizessem turismo para a Ilha do Príncipe Eduardo, tudo para conhecer a ambientação da história de Anne.

O Japão tem uma tradição em adaptar romances para animação televisiva, só que a órfã Anne teve um pouco mais de sorte. Além do anime original, a personagem teve um filme animado lançado em 1989 e também uma série televisiva em 2009 que funcionava como uma prequela, contando a histórias de Anne antes de chegar na ilha. E tudo isso incentivou o turismo.

Anime 'Anne Shirley' Imagem: Reprodução

Segundo o departamento de turismo da Ilha do Príncipe Eduardo, o público japonês está em segundo lugar quando se trata de visitas ao local, perdendo apenas para os norte-americanos. Infelizmente, a pandemia afetou as visitas japonesas, que caíram bruscamente após a crise sanitária.

Porém, uma matéria feita no site CBC mostra que os agentes de turismo já estão vendendo pacotes de viagem atrelando a ilha ao recém-lançado anime. Ou seja, dependendo do sucesso da nova produção, o sucesso do turismo na Ilha do Príncipe Eduardo pode retornar aos níveis pré-pandemia.

Onde assistir?

'Anne Shirley' está sendo disponibilizado semanalmente na Crunchyroll. No momento, apenas com legenda, mas em algumas semanas começa a sair a versão dublada em português.

Já o romance "Anne de Green Gables" pode ser encontrado em edições de várias editoras. A série "Anne with an E" está disponível na Netflix, mas não tem final.