Bruna Griphao se arrepende de look para festa de 'Dona de Mim': 'Vergonha'

Bruna Griphao, 26, admitiu estar arrependida do look ousado que escolheu para comparecer à festa de lançamento da novela "Dona de Mim" (Globo), ocorrida ontem no Museu de Arte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz se deu conta de que seu figurino destoava dos demais convidados assim que chegou ao evento. "Eu não sabia que era uma festa chique. Graças a Deus, eu coloquei um saltinho. Quando cheguei, falei: 'Não vou entrar, vou embora agora'", declarou ela à revista Quem.

Bruna confessou se sentir 'ridícula' naquela combinação. "Que vergonha! Eu estou ridícula! Nem precisa falar mal do meu look na internet que eu sei que está péssimo."

Ela compareceu à festa vestindo um modelito preto decotado, com direito a fenda na saia.