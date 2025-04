Trajetória de Celeste em 'Garota do Momento' ganha novos rumos

No capítulo desta quinta-feira (17) de "Garota do Momento" (Globo), Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida.

A confirmação da gestação acontece depois, motivando a mocinha e Edu (Caio Manhente) a contarem para suas famílias.

Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Bia se preocupa com as confusões de Maristela. O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.