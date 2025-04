Atriz Lucia Alves é internada em estado grave no Rio

A atriz Lucia Alves foi internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 14. Aos 76 anos, a atriz enfrenta um câncer no pâncreas desde 2022.

Ao Estadão, a assessoria do hospital informou que o câncer está em estágio avançado. Ela foi internada após passar mal no último domingo, 13.

Nascida no Rio de Janeiro, Lucia é filha de um bancário e uma psicóloga. Formada em fonoaudiologia, ela começou a carreira artística na juventude, após fazer cursos de teatro e estrear nos palcos cariocas.

Estreou na TV em 1969, na novela Enquanto Houver Estrelas, da extinta TV Tupi, e foi para a Globo no mesmo ano, quando atuou na novela Verão Vermelho.

Nos anos seguintes, ficou conhecida ao ganhar papéis cada vez maiores nos folhetins do horário nobre. Interpretou Potira na primeira versão de Irmãos Coragem (1971), e emendou trabalhos em Helena (1975), Plumas e Paetês (1980), Ti-Ti-Ti (1985) e Barriga de Aluguel (1990). Nos anos 2000, fez pequenas participações em seriados como Carga Pesada, A Diarista, A Grande Família e Toma Lá, Dá Cá. Seu último trabalho em novelas foi em Joia Rara (2013).

Em março deste ano, Lucia falou sobre o tratamento contra o câncer em entrevista ao jornal O Globo, e contou que não sente vontade de voltar a atuar. "Uma vez por semana eu vou ao hospital fazer quimioterapia. Aí fico cansada no dia seguinte, mas depois normaliza. Meu médico é de muita confiança, e o tratamento já esteve mais leve. Agora acho que vai ficar mais puxado um pouco. É aquela coisa do câncer, manutenção para a vida toda."