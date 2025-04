BBB: Você se lembra? Os 'Top 5' da última temporada

Próximo da final, o BBB 25 (Globo) finalmente chegou ao seu Top 5: Diego, Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória são os finalistas dessa edição. A configuração é bastante diferente da edição anterior, em que nenhum Camarote esteve presente e a maioria era feminina. Relembre:

Davi Brito

Campeão da edição, com 60,52% dos votos na final, o baiano conquistou o público com seu jeito autêntico, protagonizando embates marcantes. Fora do BBB, ele tem sido citado em uma série de polêmicas, especialmente por conta de seus relacionamentos.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus Amaral

Vice-campeão, com 24,50% dos votos, Matteus ganhou o público com um perfil de "bom moço" e postura pacífica —além de protagonizar dois romances, com Deniziane e Isabelle. Mais recentemente, ele anunciou o fim do noivado com a manauara.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Isabelle Nogueira

Isabelle ficou em terceiro lugar no programa, com 14,98% dos votos. A fiel escudeira de Davi e par romântico de Matteus se destacou pela dança —afinal, é conhecida como a cunhã-poranga do Boi Garantido— e pela defesa da cultura amazônica.

Imagem: Reprodução/TV Globo

Alane Dias

Eliminada no último Paredão da edição, antes da final, Alane é bailarina e tem sido modelo em campanhas publicitárias.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Beatriz Reis

"Bia do Brás" foi eliminada na reta final do programa, mas marcou sua edição pelos bordões e brincadeiras. Ela, inclusive, voltou ao BBB 25 como apresentadora de algumas das dinâmicas.

Imagem: Reprodução/Globoplay

