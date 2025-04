Davi debocha após detenção por dirigir bêbado: 'Soltei meu 1º cliente'

Após ser autuado em flagrante por dirigir bêbado, Davi Brito, 22, debochou da situação ao liberar seu veículo do pátio da Transalvador.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 publicou um vídeo ironizando a liberação de seu carro. O automóvel foi apreendido após Davi ser parado embriagado em uma blitz na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro boca do Rio, em Salvador (BA).

Em um vídeo compartilhado em seus Instagram, Davi Brito debochou da situação ao relacionar com a faculdade de Direito, a qual está cursando. "Rapaziada, é o seguinte! O carro já responde em liberdade. Fomos lá levar o habeas corpus para que o carro pudesse sair do local onde foi apreendido [...] precisou soltar seu carro, pode falar comigo, que eu estou aqui [...] pode procurar e contar com o advogado Dr. Brito", afirmou.

Pouco tempo antes desta publicação, o baiano apareceu em frente ao seu veículo e brincou: "Acho que estou indo bem na faculdade de Direito, soltei meu primeiro cliente", escreveu na legenda.

Durante a madrugada, o ex-BBB parou o carro antes do ponto de bloqueio e levantou o capô do veículo, mas foi abordado mesmo assim. Davi apresentava sinais de embriaguez, confirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele pagou fiança, foi liberado e responderá ao processo em liberdade. As informações foram confirmadas a Splash pela Polícia Civil da Bahia.