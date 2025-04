Influenciadores são presos pela segunda vez por suspeita de lavar dinheiro

Noelle Araújo e Gleison Soares — também conhecido como Mago das Unhas —, foram presos em Belém, capital do Pará, na manhã de hoje, durante uma operação da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil.

O que aconteceu

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos influenciadores e objetos foram recolhidos. A polícia não divulgou quais itens foram apreendidos durante a operação, mas, por meio da conta de Instagram de Gleison Soares, foi dito que somente o veículo de luxo e o celular do influenciador foram apreendidos. Ele teria ido dar depoimento à Justiça.

Os dois são investigados por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar na internet.

Procurados por Splash, Noelle Araújo e Gleison Soares não retornaram o contato até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Essa não foi a primeira vez que eles foram alvos da polícia. Em dezembro de 2023, os mesmos influenciadores já haviam sido presos durante a Operação Truque de Mestre, que investigava uma organização criminosa envolvida com jogos de azar online, chamados de Jogo do Tigrinho. À época, ambos foram apontados como integrantes do esquema.

Segundo a Polícia Civil, as novas prisões ocorreram devido à continuidade da prática criminosa, mesmo após a primeira operação.

Foi divulgado que, em 2023, Noelle e Gleison foram pagos para promover e incentivar seus seguidores a apostarem em plataformas de jogos de azar. Com os lucros obtidos, os influenciadores adquiriram bens de alto valor, como casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados.

As investigações revelaram que o esquema consistia em pagar aos influenciadores R$ 1 mil a cada 100 pessoas "aliciadas". Um dos investigados chegou a movimentar mais de R$ 20 milhões. Sete pessoas foram presas em território paraense e uma em Pernambuco, todos envolvidos com jogos de azar.