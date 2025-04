Ex de Marcello Novaes, Saory Cardoso diz que preenchimento nos glúteos motivou término

O namoro de três anos entre Marcello Novaes e Saory Cardoso chegou ao fim. Nesta quarta-feira, 16, após o ator confirmar a separação em entrevista à revista Quem, a cirurgiã-dentista resolveu expor nas redes sociais o motivo do término, que, segundo ela, foi decidido por Marcello.

De acordo com Saory, ela foi pega de surpresa com a decisão do ator, motivada por um procedimento estético. "É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele", desabafou.

O assunto repercutiu nas redes sociais. Em resposta a uma internauta, a dentista revelou outros incômodos que o ator teria manifestado sobre seu corpo. "Minhas pernas que são ‘finas demais’, minha bunda era ‘pequena, parecendo duas bolas murchas’, meu cabelo ‘tinha que ser no ombro, cabelo grande é feio’", descreveu.

"Meus peitos, ‘se eu fosse escolher, não deixaria você colocar silicone’; minha barriga, ‘magra demais’. Quando eu fazia a unha, ‘odeio unha feita’. Fiquei três meses sem fazer pra não ouvir críticas. Tudo em mim era feio", completou ela.

Saory e Marcello arquivaram a maioria das fotos juntos nas redes sociais. Até o momento da publicação desta nota, o ator não havia se pronunciado sobre os relatos da ex-namorada.