Astrid Fontenelle relata episódio de racismo sofrido pelo filho em resort

Astrid Fontenelle, 64, relatou um episódio de racismo sofrido por seu filho, Gabriel, 16, em um resort na Bahia, quando ainda era uma criança.

O que aconteceu

Segundo a apresentadora, uma hóspede confundiu o menino como um funcionário do local com base no fato de ele ser negro. "Ela falou: 'Menino, menino, pega ali um colchonete para mim?' Nesse tom, né? Aí falei: 'Está achando que ele é o quê? Funcionário do hotel? Não está vendo que é uma criança, para começar? Pois ele não é, ele é uma criança, ele é meu filho. Fora daqui!'", recordou, em participação no programa Chico Pinheiro Entrevista (YouTube).

Longe de se abalar, a agressora não se desculpou e ainda ironizou o fato de Astrid ser conhecida na mídia. "Primeiro ela falou assim: 'Está dando showzinho só porque é famosa'. E falei: 'Não, você é uma racista!' Esculachei a mulher. A bonita saiu para vir para a praia e o primeiro preto que ela viu na Bahia é serviçal dela."

Na sequência, a mãe de Gabriel alfinetou a racista, oferecendo-se para presenteá-la com um livro sobre a questão racial. "Para azar dela... Deixa corrigir: para a sorte dela, eu estava lendo a terceira edição de 'Escravidão', do Laurentino Gomes. Quando ela virou de costas, falei assim: 'Vem cá, que tenho um presente para te dar'. E virei o livro para ela. Ela ficou put*ça e virou a cara."

Apesar da recusa, Astrid fez questão de enviar por outro meio o volume à hóspede sem noção. "Mandei entregar no quarto. Não devolveram. Tomara [que ela tenha aprendido alguma coisa]. Porque as pessoas têm que prestar atenção no outro, gente! Não está vendo que é uma criança? Mas ela viu a cor da pele antes de ver que era uma criança então? Não tenho outra resposta para isso, a não ser acreditar que foi isso [racismo]."