BBB 25: Mudaram muito? Veja o antes e depois do top 5

O BBB 25 (Globo) chegou ao seu top 5. Diego Hypolito, Renata, Guilherme, João Pedro e Vitória Strada chegaram à reta final do programa. Desde que entraram no reality show, os participantes viveram muita coisa em quase três meses e também tiveram algumas mudanças físicas. Veja como eles eram quando entraram no programa e agora:

Diego Hypolito

BBB 25: Diego na estreia do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 25: Diego na reta final Imagem: Reprodução/Gshow

Renata

BBB 25: Renata na estreia do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 25: Renata na reta final Imagem: Reprodução/Globoplay

Guilherme

BBB 25: Guilherme na estreia do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 25: Guilherme na reta final Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro

BBB 25: João Pedro na estreia do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 25: João Pedro na reta final Imagem: Reprodução/Globoplay

Vitória Strada

BBB 25: Vitória na estreia do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 25: Vitória na reta final Imagem: Reprodução/Globoplay

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas