Davi Brito é detido por dirigir bêbado e liberado após pagar fiança

Davi Brito, campeão do BBB 24, foi detido por dirigir sob efeito de álcool e liberado após pagar fiança.

O que aconteceu

Davi foi autuado em flagrante nesta madrugada, em Salvador. Ele foi parado por uma blitz na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro boca do Rio. As informações foram confirmadas a Splash pela Polícia Civil da Bahia.

O ex-BBB parou o carro antes do ponto de bloqueio e levantou o capô do veículo, mas foi abordado mesmo assim. Davi apresentava sinais de embriaguez, confirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele pagou fiança, foi liberado e responderá ao processo em liberdade. O carro foi levado ao pátio da Transalvador.

Splash procurou a assessoria de imprensa de Davi Brito, mas não obteve resposta. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

Mãe diz que Davi está de "cabeça quente"

Elisangela Brito, mãe de Davi, disse que o ex-BBB está de "com muitos problemas na cabeça". "Deve ter saído para extravasar, beber, botar para fora. Não sei, eu imagino que seja isso. Liguei para ele, ele está fazendo exames no hospital e não pode falar. Ele está passando por uma fase, para a idade dele... Mandei palavras de calma", disse, ao Balanço Geral Bahia (RecordTV).