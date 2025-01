Trabalho duro, games e cultura coreana: os bastidores de 'Solo Leveling'

Destaque de 2024, "Solo Leveling" retorna para sua segunda temporada prometendo aventuras ainda mais intensas nesse mundo de caçadores de monstros. "Arise from the Shadow", subtítulo da nova leva de episódios, avançará a trama até finalmente descobrirmos qual é a missão de Sung Jin-Woo.

O mais fraco é o mais forte

O mundo de 'Solo Leveling' se passa em um mundo como o nosso, porém com portais que permitem a passagem de demônios que ameaçam os humanos. Pessoas com poderes especiais são convocadas para lutar contra essas criaturas nas "dungeons" presentes em cada portal, e há uma classificação de poderes dos humanos, do nível S e passando pelos níveis A, B, C, D até chegar o nível E, o mais baixo de todos, e é impossível uma pessoa subir sua classificação.

O protagonista Sung Jin-Woo, no entanto, é um dos caçadores mais fracos dos arredores. Quer dizer, até o dia em que ele entra em uma dungeon misteriosa e, após uma situação traumática, ele ganha o poder de subir seu nível de força (além de passar por uma completa harmonização facial, ficando com um rosto mais de protagonista de anime).

Anime de "Solo Leveling" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Originalmente, "Solo Leveling" é uma web novel escrita por Chugong e publicada na plataforma KakaoPage desde 2016, mas ganhou uma versão em webtoon dois anos depois pelas mãos do artista Jang Sung-Rak. O anime, que estreou no começo de 2024, chamou a atenção por uma animação bonita e por cenas de ação bastante intensas, além de uma adaptação muito competente de momentos dramáticos da série original.

Com o sucesso —inclusive no Brasil— "Solo Leveling" ganhou um longa-metragem compilatório. No Japão, é normal que sejam lançados alguns filmes que são apenas resumos de temporadas, normalmente com algum conteúdo extra. No caso de "Solo Leveling", o resumão veio com a exibição em primeira mão dos dois primeiros episódios da segunda temporada. Inclusive, essa mesma prévia foi exibida com sucesso durante a última CCXP, realizada em dezembro de 2024.

Por trás do sucesso de "Solo Leveling"

Splash teve a oportunidade de conversar com Sota Furuhashi, produtor da Animplex, e Atsushi Kaneko, produtor de "Solo Leveling", durante a CCXP 24 e descobriu muitos detalhes curiosos sobre os bastidores desse anime de sucesso.

Acostumados a trabalhar intensamente (Atsushi entregou que mal acompanharam a repercussão do anime porque estavam sempre atarefados), os representantes de "Solo Leveling" se surpreenderam com a intensidade dos brasileiros.

Solo Leveling: produtor Atsushi Kaneko e produtor Sota Furuhashi Imagem: TayóFilmes/Crunchyroll

"Ontem no palco Omelete fiquei impressionado com o número de pessoas que nos receberam. A imagem que tive é que não é um evento só de animes, me senti num parque de diversões. Parecia transmissão de MMA, um show, fiquei muito impressionado com a repercussão."

- Atsushi Kaneko, produtor de "Solo Leveling"

"Chegamos pela manhã e de tarde já estávamos no palco. Quando entrei fiquei muito impressionado, o sono foi embora. Não esperava."

- Sota Furuhashi, produtor da Animplex

Ambos tiveram a oportunidade de explicar por que "Solo Leveling" e outros animes da atualidade utilizam tanto linguagem de videogames, trazendo elementos como "níveis", "menus", "status" e mais. Furuhashi acredita que é porque os criadores das obras da atualidade vieram da geração que nasceu com um videogame na mão. "Só que percebemos que a obra do 'Solo Leveling' está um pouco sendo voltada para o lado do game, e essa parte a gente precisa melhorar mais. Precisamos voltar ao original para manter o foco", comentou em um tom de autocrítica.

Já Atsushi vê com deslumbramento a questão dos jogos online. "Acho impressionante jogos online, porque você está jogando com uma pessoa que você não conhece, que pode estar em outros países, mas vocês têm algo em comum. Com anime está acontecendo isso. As pessoas estão tendo acesso em vários lugares do mundo e têm uma coisa em comum, que é a obra."

Segunda temporada de Solo Leveling Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Considerando que "Solo Leveling" é um quadrinho sul-coreano adaptado para o formato de um anime japonês, será que que os produtores acreditam em um futuro com animes baseados em obras brasileiras? A resposta não parece tão simples.

Furuhashi, que também produziu outros animes de sucesso como "Shadows House" e "Mashle", tem uma visão bem pragmática sobre esse tema. "Acho muito importante 'Solo Leveling' ter se expandido para vários lugares e sido traduzido para várias línguas. E é muito importante essa expansão quando a gente fala de uma obra que a princípio não era de um país específico. Porém, a essência da obra fez com que isso chamasse a atenção. Quanto mais pessoas do mundo tiverem acesso, mais chama a atenção".

Já Kaneko apresentou uma visão mais artística da proposta. "O importante é poder extrair a essência da obra, independente do país, cultura e língua. Acho que o Brasil pode ter um potencial específico em poder criar mais obras que virem animes, mas precisa ter essa essência. Tendo isso, tem muita chance."

Onde assistir?

A 2ª temporada de "Solo Leveling" está sendo lançada semanalmente pela Crunchyroll, com legendas em português até o momento. A primeira se encontra na mesma plataforma, mas também com dublagem. Já a versão em quadrinhos e em livro é lançada no Brasil pela editora Panini.