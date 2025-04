Quem é Lucas Laet, lutador que venceu o Mister Brasil pelo Rio de Janeiro?

O lutador de jiu-jitsu Lucas Laet venceu o Mister Brasil CNB 2025 e conquistou o direito de representar o país no Mister Global na Tailândia, em setembro.

Lucas Laet, vencedor do Mister Brasil CNB 2025 Imagem: Ricardo Siviero/CNB

Já tive oportunidade de representar o Brasil várias vezes lá fora como atleta e pude competir. O povo brasileiro é um povo muito forte, receptivo, sempre temos o jargão de que o povo brasileiro não desiste nunca. Trago essa mensagem da minha luta, a luta em si do jiu-jitsu, mas também a luta da minha causa que é melhorar a minha sociedade. Por isso, através do meu projeto social, busco melhorar vidas através do esporte.

respondeu Lucas Laet na etapa das perguntas do concurso

Quem é Lucas Laet?

Lucas Laet tem 32 anos e é um lutador faixa preta de jiu-jitsu. Casado com a médica Eduarda Chiapeta, quem ele define como "grande amor de infância", aos 18 anos ele entrou no Exército e comandou tropas na fronteira brasileira. Hoje, além de lutador, ele também é modelo da agência 40 Graus Models.

Como lutador, ele foi vice-campeão mundial e é o atual campeão europeu no Grand Slam Roma, na Itália. Ele competiu pouco mais de dois meses antes do Mister Brasil.

Laet já inspirou a série "Viajando de Kimono", em produção para o Globoplay e Canal Combate. Em fevereiro, ele compartilhou registro das gravações: "Tive a honra de visitar o grande campeão e o cara do 'sem kimono', Felipe Pena. Foi um privilégio aprender e treinar com um cara que é três vezes campeão mundial na faixa preta", afirmou ele, na ocasião.

Representar minha cidade maravilhosa é uma honra, mas minha história começou muito antes disso. Meu pai foi caveira do BOPE, minha mãe, a pessoa que me colocou no esporte. Eles são minha base, minhas maiores referências.

Busco o título de Mister Brasil para cada jovem negro que [ainda] não se viu representado. Por cada menino que precisa acreditar que é possível. Para cada sonho que não devia ter sido silenciado. Lucas Laet, em seu vídeo de apresentação para o concurso

Contudo, o Mister Rio de Janeiro e agora Mister Brasil não é estreante em concurso. Ele participou do Mister Brasil CNB 2022 como Mister Guanabara e ficou em quarto lugar.

No atual concurso, ele desenvolveu o projeto "Brasil do Amanhã" na etapa Beleza Pelo Bem. Projeto está baseado no Morro da Babilônia, no Leme, no Rio de Janeiro, e consiste em palestras de incentivo para crianças que lutam jiu-jitsu.